Обстріл блокпосту в Краматорську: загинув дільничний офіцер поліції (фото)

Богдану Засухіну було 24 роки.
Під час ворожого обстрілу блокпосту в Краматорську загинув дільничний офіцер поліції.
Про це повідомляє поліція Донецької області.
"Під час ворожого обстрілу блокпосту в Краматорську загинув дільничний офіцер поліції Богдан Засухін", - йдеться у повідомленні.
Богдану Засухіну було 24 роки.
Нагадаємо, у ніч на 3 січня ворог здійснив ракетний удар по Краматорську. Внаслідок удару було пошкоджено 34 приватних будинки та вісім багатоквартирних. Також поранено людину.
Читайте також: