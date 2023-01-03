Обстріл блокпосту в Краматорську: загинув дільничний офіцер поліції (фото)

Під час ворожого обстрілу блокпосту в Краматорську загинув дільничний офіцер поліції.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

"Під час ворожого обстрілу блокпосту в Краматорську загинув дільничний офіцер поліції Богдан Засухін", - йдеться у повідомленні.

Богдану Засухіну було 24 роки.

Фото: Поліція Донеччини

Нагадаємо, у ніч на 3 січня ворог здійснив ракетний удар по Краматорську. Внаслідок удару було пошкоджено 34 приватних будинки та вісім багатоквартирних. Також поранено людину.

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