Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Обстріл блокпосту в Краматорську: загинув дільничний офіцер поліції (фото)

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
324
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Обстріл блокпосту в Краматорську: загинув дільничний офіцер поліції (фото)

Фото: Павло Кириленко/Facebook

Богдану Засухіну було 24 роки.

Під час ворожого обстрілу блокпосту в Краматорську загинув дільничний офіцер поліції.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

"Під час ворожого обстрілу блокпосту в Краматорську загинув дільничний офіцер поліції Богдан Засухін", - йдеться у повідомленні.

Богдану Засухіну було 24 роки.

© Поліція Донеччини
Фото: Поліція Донеччини

Нагадаємо, у ніч на 3 січня ворог здійснив ракетний удар по Краматорську. Внаслідок удару було пошкоджено 34 приватних будинки та вісім багатоквартирних. Також поранено людину.

Зеленський за 2 січня: Росія планує тривалу атаку "Шахедами"!

Зеленський за 2 січня: Росія планує тривалу атаку "Шахедами"!

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
324
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація