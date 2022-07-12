Обстріл Часового Яру: кількість жертв зросла до 43 (відео)

Станом вечір 12 липня з-під завалів зруйнованого будинку в Часовому Яру Донецької області рятувальники витягли тіла 43 загиблих. Серед них був хлопчик.

Водночас надзвичайникам вдалося врятували з-під завалів у Часовому Яру дев’ятьох людей.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Донецькій області.

"Станом на 18:00 особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу 5-типоверхового житлового будинку в м. Часів Яр тіла 43 загиблих осіб, з них 1 дитина (хлопчик близько 9 років), врятовано з-під завалів 9 осіб", – йдеться у повідомленні.

Надзвичайники також розчистили та розібрали понад 420 т зруйнованих елементів будинку. Роботи ще тривають за участю 57 членів особового складу та низки техніки.

Рятувальники Донеччини продовжують розбирати завали зруйнованого будинку у м. Часів Яр #рятувальникиДонеччини #обстріл Станом на 18:00 особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу 5-ти поверхового житлового будинку в м. Часів Яр тіла 4️⃣3️⃣ загиблих осіб, з них 1️⃣ дитина (хлопчик близько 9 років), врятовано з-під завалів 9️⃣осіб, проведено розчищення та розбір понад 420 тонн зруйнованих елементів будинку, роботи тривають. Від Головного управління залучено 57 чоловік та 8 одиниць техніки, два автокрана, два навантажувача та автогрейдер від місцевих органів влади, на місці чергує 1 автомобіль швидкої медичної допомоги. Опубліковано Головне управління ДСНС України у Донецькій області Вівторок, 12 липня 2022 р.

Нагадаємо, ввечері 9 липня російські війьска ракетами з "Ураганів" атакували місто Часів Яр. Ракети влучили у п’ятиповерхівку, в якій повністю знищено два під'їзди. Під завалами опинилися десятки людей.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що всі, хто здійснив цей та інші удари, будуть знайдені.

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