Обстріл Часового Яру на Донеччині: надзвичайники знайшли тіла ще чотирьох людей, кількість жертв зросла до 45

Розбирання завалів зруйнованої окупантами будівлі в місті Часів Яр на Донеччині триває. Надзвичайники знайшли тіла ще чотирьох людей.

Надзвичайники, які розбирають завали на місці зруйнованої багатоповерхівки у Часовому Яру, виявили тіла ще чотирьох людей.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

“Станом на 19:30 виявлено тіла ще чотирьох загиблих осіб. Всього виявлено тіла 45 загиблих осіб, з них одна дитина. Врятовано з-під завалів дев’ять осіб. Роботи тривають”, - розповіли в ДСНС України.

Нагадаємо, ввечері 9 липня російські війська ракетами з "Ураганів" атакували місто Часів Яр. Ракети влучили у п’ятиповерхівку, в якій повністю знищено два під'їзди. Під завалами опинилися десятки людей.

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