Обстріл Чернігівщини: одна з ракет влучила у будинок (фото)

Вночі, 17 березня, росіяни вдарили двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині. Внаслідок влучання ракети родина залишилась без житла.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус з посиланням на Повітряні сили України.

За попередньою інформацією, окупанти цілили по обʼєктах на півдні області.

За повідомленням поліції Чернігівської області, внаслідок ракетного удару по одному з сіл Чернігівського району, родина з дитиною залишилася без житла. Чоловік, жінка та їхня 6-річна донька вижили та не постраждали.

Фото: Головне управління Національної поліції в Чернігівській області

Раніше стало відомо, що загарбники обстріляли Херсонщину. Під удар потрапили 14 населених пунктів.

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