Обстріл Чернігівщини: одна з ракет влучила у будинок (фото)

Родина дивом вижила.
Вночі, 17 березня, росіяни вдарили двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині. Внаслідок влучання ракети родина залишилась без житла.
Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус з посиланням на Повітряні сили України.
За попередньою інформацією, окупанти цілили по обʼєктах на півдні області.
За повідомленням поліції Чернігівської області, внаслідок ракетного удару по одному з сіл Чернігівського району, родина з дитиною залишилася без житла. Чоловік, жінка та їхня 6-річна донька вижили та не постраждали.
Раніше стало відомо, що загарбники обстріляли Херсонщину. Під удар потрапили 14 населених пунктів.
Читайте також: