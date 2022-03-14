Обстріл Чернігова російською армією: у місті частково відключено газопостачання, тепло і вода

Понад 200 населених пунктів області залишилися без світла.

Через обстріли Чернігова армією Російської Федерації, а також потрапляння снарядів і бомб у місті частково відключено газопостачання, тепло, водопровід.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

Без електропостачання залишаються 226 населених пунктів області в трьох районах області: у Чернігівський – 195, Ніжинський – 27, Прилуцький – 4.

Протягом минулої доби 13 березня зареєстровано вісім пожеж у місті. За його словами, пожежі сталися в одному з АТБ, у храмі на території кладовища Яцево. Крім того, шість займань сталося у житловому секторі.

Зазначається, що всього від початку війни ліквідовано 213 пожеж, з них 160 загорянь через обстріли чи бомбардування. Врятовано 35 осіб, зокрема десять дітей.

Піротехніки ДСНС за добу двічі залучались до розмінувань. Всього від початку війни – 56. Приміром, виявлено та вилучено 4 бомби ОФАБ-500, що не розірвалась, касетні елементи з РСЗ "Ураган", багато мін та снарядів.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 19-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: