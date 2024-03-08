Обстріл Чугуєва на Харківщині: стало відомо, чим і звідки били росіяни

За останніми даними, постраждали семеро осіб.
Вночі росіяни вгатили по Чугуєву Харківської області. Семеро людей, зокрема трирічна дитина, отримали поранення.
За даними обласної прокуратури, росіяни застосували ракету С-300, били з території Бєлгородської області.
"Постраждали семеро мирних мешканців: четверо чоловіків, 41-річна жінка, 16-річний хлопець та дівчинка 3 років 8 місяців. У найменшої потерпілої — поріз ноги, медики надали їй допомогу на місці", — сказано у повідомленні.
Очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що трьох людей ушпиталили.
Крім того, пошкоджено девʼятиповерховий житловий будинок, автовокзал, готель, магазини, автомобілі.
Нагадаємо, Синєгубов повідомляв, що російські військові обстріляли два міста в Харківській області: Куп’янськ і Чугуїв. У Куп’янську, за даними очільника ОВА, загинули двоє цивільних людей – чоловік і жінка. У Чугуєві спочатку було відомо про двох поранених.
Нагадаємо, Росія атакували мирні міста України. Більше про це читайте у новині.
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