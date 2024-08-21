Обстріл дитячого кафе в Запорізькій області: постраждалих вже дев'ять, з них шість дітей

Число поранених внаслідок російського удару по дитячому кафе "Лаванда" в Запорізькій області зросло до дев’яти осіб.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"14-річний хлопець загинув, ще шістьох дітей травмовано – це хлопці 17, 16, 15, 14 років та дівчата 10 і 11 років. Поранення отримали й 28-річний чоловік та жінки 18 і 45 років. Такі невтішні наслідки російських обстрілів Запорізького району", — написав він.

За добу російські війська завдали три авіаудари, здійснили 198 атак безпілотниками різної модифікації, п'ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню та 97 артилерійських обстрілів по Запорізькій області. Зафіксовано 10 випадків руйнування житлових будинків та інфраструктури.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська армія вдарила по Малокатеринівці Запорізької області.

Крім того, ми також інформували, що 20 серпня армія РФ ударила по кафе на Запоріжжі, в результаті обстрілу від поранень в лікарні помер підліток.

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