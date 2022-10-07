Обстріл Дніпропетровщини: окупанти знову "Градами" накрили Нікопольський район

Російські окупанти надвечір 7 жовтня “Градами” обстріляли Дніпропетровщину.
Окупанти ввечері 7 жовтня “Градами” обстріляли Дніпропетровщину. Постраждав Нікопольський район.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
“Надвечір росіяни знову обстріляли Нікопольський район. Ударили “Градами” та важкою артилерією. У Червоногригорівській громаді вбили 37-річного чоловіка, 42-річного чоловіка поранили. Він у лікарні”, - розповів Валентин Резніченко.
Нагадаємо, що у ніч проти 7 жовтня російська армія обстрілювала Нікопольський район на Дніпропетровщині. Окупаційні війська шість разів ударили по району з РСЗВ та важкої артилерії.
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