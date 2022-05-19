Обстріл Дніпропетровщини: пошкоджено газопровід та електропостачання, зруйновано понад 10 будинків

У результаті обстрілу окупантами села Велика Костромка Криворізького району Дніпропетровської області пошкоджено газопровід, електропостачання, а також зруйновано понад 10 будинків.

Про це 19 травня повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За попередніми даними, жертв немає. Місцеві мешканці раніше евакуювалися до Кривого Рогу.

Нагадаємо, протягом ночі проти 19 травня армія Російської Федерації п’ять разів обстріляла Зеленодольську громаду у Дніпропетровській області.

Фото: Микола Лукашук

Фото: Микола Лукашук

Вночі окупанти вгатили ракетами по Дніпру

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