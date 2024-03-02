Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Обстріл дроном багатоповерхівки в Одесі: кількість загиблих збільшилась, серед них – тримісячне немовля (фото)

Розбір завалів багатоповерхівки в Одесі після атаки "шахедів" / © ДСНС України
©
©
©
Щойно рятувальники деблокували тіла мами з тримісячним немовлям / Фото: ДСНС України / ©

Щойно рятувальники в Одесі деблокували тіла мами з тримісячною дитиною.

Кількість загиблих унаслідок нічної російської атаки по Одесі зросла до семи.

Про це повідомляє МВС України.

"Щойно рятувальники в Одесі деблокували тіла мами з тримісячною дитиною. Емоції, які не передати словами. Мої співчуття родичам загиблих… Вже семеро осіб загинуло внаслідок нічного російського удару по багатоповерхівці", – написав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Щойно рятувальники деблокували тіла мами з тримісячним немовлям / Фото: ДСНС України / ©
Щойно рятувальники деблокували тіла мами з тримісячним немовлям / Фото: ДСНС України

Також відомо про вісьмох поранених, з яких одна дитина. Врятовано п'ятьох людей.

"Пошуково-рятувальна операція не зупинялася ні на хвилину і триватиме, доки не переконаємося, що більше нікого під завалами немає", – наголосив Ігор Клименко.

Обстріл "Шахедом" будинку в Одесі: що відомо 

У ніч проти 2 березня російські терористи "Шахедом" обстріляли житловий будинок в Одесі. Раніше повідомлялось про п'ятьох загиблих, серед яких є маленька дитина. 

Станом на зараз триває розбір завалів. Там можуть бути люди. 

3 березня в Одесі оголосили Днем жалоби. 

Читайте також: 

Повʼязані теми:

Наступна публікація