Обстріл Харківщини: поліція повідомила про наслідки (фото)

Під час обстрілу загинула 61-річна жінка.
Російська окупаційна армія у вівторок, 13 лютого, обстріляла центральну частина Вовчанська Харківської області. Загинула одна жінка, ще одна отримала поранення.
Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.
"Уранці ворог обстріляв місцевий ринок у Вовчанську Чугуївського району. Працівники поліції оперативно прибули на місце події та доставили 50-річну поранену до лікувального закладу. Жінку терміново прооперували", - заявили поліцейські.
Наразі правоохоронці зафіксували факт збройної агресії та зібрали речові докази.
Раніше від керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова стало відомо, що близько 11 ранку 13 лютого російські війська здійснили артилерійський обстріл центральної частини Вовчанська. Внаслідок атаки загинула 61-річна жінка.
Мінно-вибухова травма виявилася несумісна із життям. За словами Синєгубова, у момент обстрілу люди перебували на місцевому ринку.
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