Обстріл Харківщини: поліція повідомила про наслідки (фото)

Під час обстрілу загинула 61-річна жінка.

Російська окупаційна армія у вівторок, 13 лютого, обстріляла центральну частина Вовчанська Харківської області. Загинула одна жінка, ще одна отримала поранення.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

"Уранці ворог обстріляв місцевий ринок у Вовчанську Чугуївського району. Працівники поліції оперативно прибули на місце події та доставили 50-річну поранену до лікувального закладу. Жінку терміново прооперували", - заявили поліцейські.

Обстріл Харківщини Фото: Міністерство внутрішніх справ України

Наразі правоохоронці зафіксували факт збройної агресії та зібрали речові докази.

Фото: Міністерство внутрішніх справ України

Раніше від керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова стало відомо, що близько 11 ранку 13 лютого російські війська здійснили артилерійський обстріл центральної частини Вовчанська. Внаслідок атаки загинула 61-річна жінка.

Фото: Міністерство внутрішніх справ України

Мінно-вибухова травма виявилася несумісна із життям. За словами Синєгубова, у момент обстрілу люди перебували на місцевому ринку.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.