Обстріл Харківської ОДА: під руїнами вже виявили 24 загиблих

Обстріл Харківської ОДА: під руїнами вже виявили 24 загиблих

Розбір завалів триває.

У Харкові під руїнами обласної держадміністрації, будівлю якої російські війська обстріляли 1 березня, за три тижні виявили тіла 24 загиблих.

Про це із посиланням на речника Головного управління ДСНС Харківщини Євген Василенко повідомляє Суспільне.

"Від дня обстрілу Харківської обласної адміністрації на вулиці Сумській з-під завалів дістали тіла 24 загиблих. Розбір завалів триває", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у перший день з'явилася інформація про сімох загиблих, пізніше - про десятьох. Остаточної інформації досі немає, роботи з розбору завалів тривають.

Як повідомлялося, у Харкові за добу, 14 березня, з-під завалів будівель, зруйнованих обстрілами російських окупантів, рятувальники дістали тіла сімох загиблих, врятували - трьох. Загалом від початку нападу РФ на Україну у Харкові повністю знищено 600 будинків, без даху над головою залишилися тисячі людей.

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