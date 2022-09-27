Обстріл Харкова: деякі потяги вирушили з міста із затримкою (графік)

Затримки пов'язані з тимчасовою відсутністю напруги в контактній мережі станції "Харків-Пасажирський".

Декілька потягів вирушили з Харкова із затримкою у зв'язку з вечірніми обстрілами міста.

Про це повідомляє "Укрзалізниця" у Telegram.

За даними УЗ, потяг №163 "Харків-Київ" вирушив із затримкою на 27 хвилин.

Водночас поїзд №7 "Харків-Одеса" вирушає із затримкою на 10 хвилин.

Такі затримки пов'язані з тимчасовою відсутністю напруги в контактній мережі станції "Харків-Пасажирський".

Нагадаємо, 27 вересня Росія чотирма ракетами вдарила по Харкову. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Водночас стало відомо про пошкодження інфраструктурного об'єкта. У кількох районах міста зникло світло.

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