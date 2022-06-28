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Обстріл Харкова: кількість загиблих людей зросла до дев'яти, понад 30 - поранені

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Обстріл Харкова: кількість загиблих людей зросла до дев'яти, понад 30 - поранені

Окупанти 27 червня ракетами обстріляли Харків. Кількість жертв зросла до 32 постраждалих та 9 загиблих осіб.

Про це 28 червня на брифінгу заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Вчора був також обстріл околиці Харкова. І там маємо зараз вже дев'ять загиблих і 32 поранених, серед яких п'ятеро дітей", - зазначив він.

Варто зазначити, що окупанти 27 червня ракетами обстріляли два райони Харкова. Тоді повідомлялося про 22 постраждалих та 5 загиблих осіб.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 125-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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