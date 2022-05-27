Обстріл Харкова: кількість загиблих зросла до 9, зокрема п'ятимісяне немовля, також поранено дитину

Обстріл Харкова: кількість загиблих зросла до 9, зокрема п'ятимісяне немовля, також поранено дитину

За словами президента Зеленського, наразі відомо про дев'ятьох загиблих людей і 19 поранених.

Президент Володимир Зеленський прокоментував черговий обстріл Харкова російськими окупантами 26 травня.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні у ніч проти 27 травня.

"Усі мирні мешканці. Вбиті дитина (п'ять місяців) і батько. Мати в тяжкому стані. Серед поранених у Харкові також дівчинка дев'яти років", — повідомив він.

Також Зеленський повідомив, що РФ знову завдали ракетні удари по Сумщині, Донбасу.

"Знову значна активізація артилерії окупантів у Запорізькій області. Знову їхні намагання вгризатися в землю на півдні країни", — підсумував президент.