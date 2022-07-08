Обстріл Харкова: російські боєприпаси розірвалися поміж багатоповерхівки та вбили трьох жінок

Розстріл цивільних. Надвечір четверга пів десятка потужних вибухів пролунали в одному з районів Харкова. Російські боєприпаси розривалися просто поміж житлової багатоповерхової забудови та в приватному секторі. Вони влучили в гаражі та поблизу станції техобслуговування автомобілів.

Про це в ефірі телемарафону розповіли журналісти ТСН.

Цього разу окупанти "звільнили" людей від майна, дахів над головами та найгірше - поранили і вбили місцевих жителів.

"Підрозділи ДСНС виїхали для ліквідації пожеж одразу на чотири адреси. Горіли: житловий будинок, надбудова, гараж, автомобілі, техніка, а також меблі в квартирі на першому поверсі житлової багатоповерхівки", - розповів Євген Василенко, речник управління ДСНС Харківської області.

Де саме після вибухів спалахнуло, було видно здалеку, майже з кожного куточка Харкова.

Роман Кравченко, житель постраждалого приватного будинку згадує, що у першу мить після вибуху, коли усвідомив, що вижив й побачив вогонь, перше, що зробив - зателефонував на 101. Рятувальники приїхали дуже швидко.

Люди дуже хочуть знайти відповідь на питання, за що це все їм. Та її у людей - немає. Натомість, кілька фрагментів ворожого боєприпасу, що зачепив й підпалив надбудову одного з приватних будинків та на друзки розтрощив споруду навпроти, місцеві знайшли. На місці іншого прильоту, у невеликій вирві застрягли більші й впізнаваніші шматки металу.

Там, куди загарбники скерували цього вечора свою вбивчу першу ракету, просто між стіною продуктової крамниці та багатоповерхівкою, експерти знайшли уламки з чітким маркуванням. То був "Ураган" фугасної дії. І саме він в одну мить убив трьох харків'янок.

За кілька метрів від вирви, накриті паперовими ящиками, понівечені тіла двох жінок. Коли прилетіла російська ракета, дві подруги, як завжди, надвечір, прийшли підгодувати бездомних котів. Третю жінку уламок ворожої ракети вбив просто на лавці. Ще пів десятка цивільних харків'ян окупанти своїми 220-міліметровими реактивними "Ураганами" поранили.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 135-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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