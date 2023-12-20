Обстріл Херсона: Червоний Хрест повідомив про повністю зруйнований склад з гуманітарною допомогою (фото)

Ворог влучив в склад гуманітарної допомоги Українського Червоного Хреста.
Внаслідок ворожої атаки вночі 19-20 грудня пошкоджено не лише цивільні обʼєкти та житлові будинки Херсона, а й склад гуманітарної допомоги Українського Червоного Хреста.
Про це йдеться у заяві організації.
"Сьогодні вночі, внаслідок чергового обстрілу Херсона, було повністю зруйновано склад з гуманітарною допомогою Херсонської обласної організації Українського Червоного Хреста", - повідомили там.
Пряме влучання та пожежа, що виникла внаслідок цього, повністю знищила запаси гуманітарної допомоги для жителів Херсонщини, що зберігалися на складі.
Співробітники та волонтери Херсонської обласної організації Українського Червоного Хреста не постраждали.
Робота над ліквідацією наслідків триває.
Нагадаємо, за даними слідства, близько 22:00 вівторка, 19 грудня, росіяни вдарили по цивільній інфрастуктурі Херсона БпЛА. Відомо про пошкодження цивільних обʼєктів та житлових будинків міста.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.
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