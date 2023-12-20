Обстріл Херсона: Червоний Хрест повідомив про повністю зруйнований склад з гуманітарною допомогою (фото)

Внаслідок ворожої атаки вночі 19-20 грудня пошкоджено не лише цивільні обʼєкти та житлові будинки Херсона, а й склад гуманітарної допомоги Українського Червоного Хреста.

Про це йдеться у заяві організації.

"Сьогодні вночі, внаслідок чергового обстрілу Херсона, було повністю зруйновано склад з гуманітарною допомогою Херсонської обласної організації Українського Червоного Хреста", - повідомили там.

Влучання в склад гуманітарної допомоги Українського Червоного Хреста

Пряме влучання та пожежа, що виникла внаслідок цього, повністю знищила запаси гуманітарної допомоги для жителів Херсонщини, що зберігалися на складі.

Влучання в склад гуманітарної допомоги Українського Червоного Хреста

Співробітники та волонтери Херсонської обласної організації Українського Червоного Хреста не постраждали.

Робота над ліквідацією наслідків триває.

Влучання в склад гуманітарної допомоги Українського Червоного Хреста

Нагадаємо, за даними слідства, близько 22:00 вівторка, 19 грудня, росіяни вдарили по цивільній інфрастуктурі Херсона БпЛА. Відомо про пошкодження цивільних обʼєктів та житлових будинків міста.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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