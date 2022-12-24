Обстріл Херсона: кількість жертв російських терористів зросла

Медикам не вдалося врятувати життя трьох важко поранених херсонців, які постраждали після ранкового удару окупантів 24 грудня.

Внаслідок російського обстрілу центральної частини міста Херсона загинуло вже 10 людей.

Про це повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич в ефірі національного телемарафону.

За його словами, після обстрілу, який росіяни вели з “Градів”, медики надають допомогу ще 55 пораненим, 18 з яких — у важкому стані.

Керівник області зазначив, що серед постраждалих унаслідок ранкового обстрілу дітей не було.

Він також звернувся до жителів Херсона з проханням за можливості здати кров.

“Це дуже важливо, і це може врятувати життя наших співгромадян”, - закликав Янушевич.

Як повідомив голова ОВА, обстріл міста не припиняється. "Рятувальники працюють у надскладних умовах", – зазначив він.

Нагадаємо, під вечір суботи, 24 грудня, російські військові вдруге за день масовано обстріляли Херсон. Повідомляють про щонайменше 10 вибухів.

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