Обстріл Херсона: росіяни запустили снаряд в багатоповерхівку (фото)

Російські окупанти вкотре атакували Херсон. Під обстрілом були житлові квартали міста.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як зазначається, під час обстрілу з боку російських окупантів житлових кварталів міста один зі снарядів влучив у багатоповерхівку.

“Рятувальники виїхавши на місце події провели обстеження у квартирах, пожеж виявлено не було. Надзвичайники евакуювали літню жінку, яка після обстрілу була в шоковому стані та викликали швидку допомогу ще для одного мешканця будинку”, - розповіли в ДСНС.

Нагадаємо, що на Херсонщині на лівому березі Дніпра росіяни будують нові фортифікації.

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