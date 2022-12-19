Обстріл Херсона: стало відомо, куди влучили росіяни (фото)

Російські війська другий день поспіль обстрілюють центральну частину Херсона.
У Херсоні сьогодні, 19 грудня, російські окупанти знову обстріляли місто.
Про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Чергова атака на центр міста. Знову пошкоджено будівлю Херсонської ОВА", - написав він.
Після ворожого обстрілу у місті зникло світло.
"Я саме йшла до магазину. Від самого ранку – черги, треба вистояти. Потім почула декілька гучних вибухів. Зупинилася і зайшла за багатоповерхівку, щоб не прилетіло. Чекала, поки затихне. Коли вже прийшла до магазину, то місцеві сказали, що зникло світло", - сказала нам місцева жителька Галина.
Нагадаємо, 15 грудня окупанти вдарили за 100 метрів від будівлі Херсонської ОВА. 14 грудня росіяни вдарили по Херсону із реактивних систем залпового вогню. В результаті виявилася сильно пошкоджена будівля Херсонської ОВА.
Відтоді, як українські військові 11 листопада повернули Херсон під контроль України, окупанти майже щоденно продовжують масовані обстріли міста та області.
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