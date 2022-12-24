Обстріл Херсона та області: зросла кількість жертв, постраждалих вже 68

Влада вкотре закликала до евакуації з регіону.

Внаслідок обстрілу російськими військами Херсона та області 24 грудня постраждали 68 людей, а кількість загиблих у місті зросла до 10.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"На цей час маємо страшну цифру… Станом на зараз відомо про 68 постраждалих внаслідок сьогоднішньої атаки російських окупантів на Херсонщину. У Херсоні російська армія вбила 10 людей", – йдеться в заяві голови області.

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Янушевич також вкотре закликав жителів Херсонщини евакуюватися. Зокрема, це стосується тих, хто проживає біля річки Дніпро, адже ці райони найбільше потерпають від ворожих обстрілів. Очільник ОВА наголосив, що через атаки там практично немає можливості забезпечити стале тепло- та електропостачання.

Нагадаємо, російська армія 24 грудня кілька годин вела обстріл Херсона із застосуванням, ймовірно, "Градів". Повідомлялося про загиблих та багатьох постраждалих, кількість яких протягом дня лише зростала. Ворожа атака була скерована на ринок, торговельний центр, житлові будинки, адмінбудівлі. Також пошкоджені авто.

Зауважимо, що за попередню добу загарбники 71 раз обстріляли Херсонщину.

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