Обстріл Херсона та Очакова під час промови Путіна: 6 людей вбито, 13 поранено, куди влучили (фото)

Внаслідок російського обстрілу Херсона та Очакова з РСЗВ 21 лютого загинули 6 людей, ще 13 осіб отримали поранення.

Про це повідомив речник ОК "Південь" Владислав Назарова.

"Просто під час промови кривавого диктатора путіна про "Мы не воюем с народом Украины" рашисти розстрілювали мирний Херсон і Очаків з реактивних систем залпового вогню", – зазначається в заяві.

Так, у Херсоні окупанти завдали ударів по житлових кварталах, об’єктах критичної інфраструктури, дитсадку, лікарні, приватних гаражах та автомобілях. Декілька будинків були суттєво пошкоджені. А внаслідок ворожих влучань по багатоквартирних будинках горять кілька квартир.

Окрім того, росіяни обстріляли місцевий ринок і зупинку громадського транспорту.

"Просто серед вулиці, у власних домівках та на робочих місцях мирні мешканці Херсону отримували поранення і вмирали. На даний момент відомо про 6 загиблих і 12 поранених. Дані уточнюються", – повідомив Назаров.

Водночас в Очакові загарбники продовжили обстріл портової інфраструктури, поранено цивільну особу. Масштаби руйнувань уточнюються.

Нагадаємо, окрім ранкового обстрілу Херсона та Очакова, окупанти обстріляли обласний центр і в ніч проти 21 лютого, використавши задля цього запалювальні снаряди.

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