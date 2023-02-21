Обстріл Херсона: у міськраді уточнили оновлені дані про загиблих та поранених

Сьогодні, 21 лютого, в результаті злочинного обстрілу Херсона росіянами п’ятеро людей загинули, ще 16 було поранено і госпіталізовано.

Уточнені дані навели у Херсонській міській раді.

"Станом на зараз (14:55. – Ред.) 21 людина у Херсоні постраждала від обстрілів армії РФ сьогодні вдень. 5 людей загинули, 16 перебувають у лікарнях міста. Їм надається допомога", – йдеться в повідомленні.

Фото: Херсонська міська рада

Нагадаємо, що сьогодні під час промови Путіна росіяни у Херсоні обстріляли об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема ринок та автобусну зупинку. Спочатку повідомлялося про 6 вбитих та 13 поранених. Крім цього окупанти обстріляли Херсон і в ніч проти 21 лютого, використавши задля цього запалювальні снаряди.

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