Обстріл Херсона: жінка загинула у власній квартирі (фото)

Внаслідок обстрілу середмістя Херсона загинула жінка похилого віку, яка перебувала у квартирі житлового будинку.

Про це повідомили в обласній Херсонській прокуратурі.

За даними слідства, 30 листопада 2022 року окупанти вчергове обстріляли деокуповану правобережну частину області. Окупанти поцілили в будівлю обласної прокуратури, пошкоджень завдано лікарні, обласному музею та іншим цивільним спорудам.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Звірства окупантів на Херсонщині

На деокупованих територіях Херсонської області правоохоронці вже зафіксували 414 воєнних злочинів, які були скоєні окупантами. Після звільнення правого берега Дніпра на деокупованих територіях Херсонщини почали виявляти тіла мирних людей, яких вбили загарбники.

4 листопада у звільненому від окупантів селищі Високопілля на Херсонщині виявили три тіла зі слідами насильницької смерті. За попередніми даними, окупанти розстріляли трьох цивільних і закопали їхні тіла поблизу приватних будинків.

трьох цивільних і закопали їхні тіла поблизу приватних будинків. 12 листопада стало відомо, що в Бериславському районі на Херсонщині виявили останки людей, яких вбили окупанти. За попередніми даними, вони належать трьом місцевим жителям.

У понеділок, 14 листопада, у селищі на Херсонщині правоохоронці виявили у підвалі тіла подружжя фермерів, яких убили окупанти.

У селі Львівські отруби знайшли розстріляними матір та сина. 49-річного Сергія Новосада вбили пострілом з автомата, вклавши дуло йому у рот. Після цього окупанти ще пустили чергу з автомата в його тіло. Любов Новосад, 78-річну жінку, яка всиновила Сергія, вбили одним пострілом у голову, скоріше за все вже після сина.

пострілом з автомата, вклавши дуло йому у рот. Після цього окупанти ще пустили чергу з автомата в його тіло. Любов Новосад, 78-річну жінку, яка всиновила Сергія, вбили одним пострілом у голову, скоріше за все вже після сина. У селі Правдине Херсонської області знайшли масове поховання працівників однієї з агрофірм та неповнолітньої дівчини. Будинок, у якому були люди, росіяни спочатку обстріляли, а потім підірвали.

працівників однієї з агрофірм та неповнолітньої дівчини. Будинок, у якому були люди, росіяни спочатку обстріляли, а потім підірвали. У тимчасово окупованій Голій Пристані на Херсонщині російські військові розстріляли родину.

З огляду на ситуацію, українські військові та влада наполегливо не рекомендують тим, хто встиг виїхати з Херсона до окупації, поспішати повертатися до домівок, а тим, хто залишається у місті - евакуюватися до більш безпечних регіонів.

Звільнена Херсонщина кишить мінами – не ходіть неперевіреними стежками

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