Обстріл кафе-магазину на Харківщині: Клименко заявив, що удар могли спеціально навести (фото)

На місці жахливого авіаудару в кафе-магазині Харківщині, працюють керівники поліції та надзвичайних ситуацій. Наразі встановлюються особи, які могли навести удар на цей об’єкт.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За його словами, удур на кафе-магазин у селі Гроза Куп’янського району, де загинули 50 людей, могли навести.

"Працюють керівники поліції, керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій, працюють працівники Служби безпеки, які встановлюють можливих громадян, які могли б навести на цей об'єкт ворога... Удар ракети був настільки точний, це достатньо невелике приміщення для того, щоб так точно в нього попасти. Тому є підозра у Службі безпеки і поліції, що ми можемо цей варіант перевірити обов'язково", - наголосив Ігор Клименко.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли кафе-магазин у селі Гроза Куп’янського району, що на Харківщині. Станом на 17:15 відомо про 50 загиблих, серед яких дитина.

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