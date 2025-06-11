Обстріл Харкова 7 червня: рятувальники деблокують тіла жінок з-під завалів

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов / © Олег Синєгубов

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З-під завалів цивільного підприємства в Київському районі Харкова, яке ворог обстріляв у ніч проти 7 червня, вилучили тіло жінки.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За інформацією Синєгубова, загиблу виявили в одному з приміщень підвалу виробничого корпусу.

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Аварійно-рятувальні роботи на місці тривають у цілодобовому режимі.

«На місці терористичного удару по цивільному підприємству, завданого ворогом у ніч проти суботи, вилучили два тіла і знайшли ще одно. Роботи по його деблокуванню тривають. Пошукова операція продовжується», — повідомив він.

Згодом стало відомо, що рятувальники виявили тіло ще однієї загиблої жінки на території цивільного підприємства в Київському районі Харкова.

«Наразі тривають роботи з його деблокування. Пошуково-рятувальні заходи продовжуються», — повідомив Синєгубов.

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Також надійшло повідомлення від міського голови Ігоря Терехова.

“На місці терористичного удару по цивільному підприємству, завданого ворогом у ніч проти суботи, вилучили два тіла і знайшли ще одно. Роботи по його деблокуванню тривають. Пошукова операція продовжується”, - повідомив він.

Також стало відомо, що у лікарні померла 59-річна жителька, яку госпіталізовали у важкому стані після сьогоднішнього нічного обстрілу.

«Сьогодні вранці також у лікарні помер її чоловік. Лікарі до останнього боролися за життя постраждалих», — повідомив Синєгубов.

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Нагадаємо, росіяни 11 червня вночі вдарила по звичайних будинках Харкова.

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