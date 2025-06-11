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- Війна
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Обстріл Харкова 7 червня: рятувальники деблокують тіла жінок з-під завалів
Стало відомо про жертв обстрілу Харкова 7 червня.
З-під завалів цивільного підприємства в Київському районі Харкова, яке ворог обстріляв у ніч проти 7 червня, вилучили тіло жінки.
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
За інформацією Синєгубова, загиблу виявили в одному з приміщень підвалу виробничого корпусу.
Аварійно-рятувальні роботи на місці тривають у цілодобовому режимі.
«На місці терористичного удару по цивільному підприємству, завданого ворогом у ніч проти суботи, вилучили два тіла і знайшли ще одно. Роботи по його деблокуванню тривають. Пошукова операція продовжується», — повідомив він.
Згодом стало відомо, що рятувальники виявили тіло ще однієї загиблої жінки на території цивільного підприємства в Київському районі Харкова.
«Наразі тривають роботи з його деблокування. Пошуково-рятувальні заходи продовжуються», — повідомив Синєгубов.
Також надійшло повідомлення від міського голови Ігоря Терехова.
“На місці терористичного удару по цивільному підприємству, завданого ворогом у ніч проти суботи, вилучили два тіла і знайшли ще одно. Роботи по його деблокуванню тривають. Пошукова операція продовжується”, - повідомив він.
Також стало відомо, що у лікарні померла 59-річна жителька, яку госпіталізовали у важкому стані після сьогоднішнього нічного обстрілу.
«Сьогодні вранці також у лікарні помер її чоловік. Лікарі до останнього боролися за життя постраждалих», — повідомив Синєгубов.
Нагадаємо, росіяни 11 червня вночі вдарила по звичайних будинках Харкова.