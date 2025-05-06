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- Війна
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Обстріл Харкова та атака безпілотників на Москву: головні новини ночі 6 травня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 6 травня 2025 року:
Ворог атакував Одещину ударними безпілотниками: є жертва Читати далі –>
Польоти десятків безпілотників на Москву: росіяни стверджують, що атака відбита Читати далі –>
У РФ через атаку невідомих дронів закрили низку аеропортів Читати далі –>
РФ масовано атакувала Харків: удари ворога поцілили у кілька районів міста (оновлено) Читати далі –>
У Харкові виникла пожежа на одному з найбільших ринків міста: озвучили наслідки обстрілу міста Читати далі –>