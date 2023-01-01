Обстріл Києва напередодні Нового року: показали уламки збитої російської ракети (фото)

У Київській області знайшли уламки збитої російської ракети, яку окупанти 31 грудня випустили по Україні.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Уламки російської ракети знайшли посеред поля біля одного із населених пунктів Київщини.

Фото: Андрій Нєбитов

"Уламки російської ракети виявили в одному із районів Київщини після вчорашнього масованого ракетного удару ворога. Частини Х-55 знайшли в полі неподалік населеного пункту. Потерпілі та руйнування відсутні", - написав Нєбитов.

Фото: Андрій Нєбитов

Ракетний обстріл України 31 грудня

Російські терористи 31 грудня напередодні Нового року здійснили новий масштабний ракетний обстріл України. За попередніми даними, 31 грудня окупанти випустили по Україні понад 20 крилатих ракет. ППО ліквідувала 12 із них.

Терористи пошкодили у Києві готель та корпуси Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Також терористи атакували Миколаїв та Хмельницький. У Хмельницьку через обстріли терористів загинула 22-річна дівчина.

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