Обстріл Київщини та вибухи у Запоріжжі: головні новини ночі 27 жовтня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 27 жовтня:
- Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв написав, що від ворожих обстрілів постраждали околиці Запоріжжя та передмістя. Є інформація про виникнення пожежі. Читати далі –>
- Українські військові знищили 19 ворожих дронів-камікадзе за дві години. Читати далі –>
- Ворог завдав удару по одній з громад на Київщині. Читати далі –>
- На Київщині працювало ППО. Читати далі –>
- Противник вишукує способи поновити логістику та облаштувати оборонні рубежі на лівому березі річки Дніпро. Читати далі –>
Читайте також:
- Напад Росії на Україну: як починалось путінське вторгнення
- Що повинен знати кожен українець в умовах війни: правила та поради