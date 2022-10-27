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Обстріл Київщини та вибухи у Запоріжжі: головні новини ночі 27 жовтня

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Обстріл Київщини та вибухи у Запоріжжі: головні новини ночі 27 жовтня

Фото: Pexels

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 27 жовтня:

  • Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв написав, що від ворожих обстрілів постраждали околиці Запоріжжя та передмістя. Є інформація про виникнення пожежі. Читати далі –>
  • Українські військові знищили 19 ворожих дронів-камікадзе за дві години. Читати далі –>
  •  Ворог завдав удару по одній з громад на Київщині. Читати далі –>
  • На Київщині працювало ППО. Читати далі –>
  • Противник вишукує способи поновити логістику та облаштувати оборонні рубежі на лівому березі річки Дніпро. Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
840
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