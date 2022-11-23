Обстріл Київщини: з’явилися фото з наслідками удару по Вишгороду

На кадрах зафіксовані наслідки російського терору мирного населення.
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба показав фото з наслідками російського ракетного удару по житловому будинку у Вишгороді.
Відповідні кадри голова області виклав у Мережу.
"Вишгород. Це наслідки російського терору мирного населення. На місці працюють рятувальники та всі необхідні служби", – йдеться в повідомленні Кулеби.
Нагадаємо, під час масованого ракетного обстрілу з боку РФ 23 листопада окупанти поцілити у багатоповерхівку на Київщині та по енергетичній інфраструктурі.
Згодом стала відома уточнена інформація – одна з ракет поцілила у багатоповерхівку у Вишгороді. За попередніми даними, жертвами атаки стали четверо людей, ще понад 30 осіб постраждали. Прокуратура відкрила за цим фактом справу.
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