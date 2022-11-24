Обстріл Київщини: зросла кількість жертв, світло повернули до 70% осель

Внаслідок ракетного обстрілу Київщини померла вже сьома людина, без електроенергії залишаються 70% жителів області.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Київщина. Внаслідок вчорашнього обстрілу станом на зараз у реанімації померла сьома людина. Світла пам’ять загиблим", – йдеться в заяві.

Кулеба повідомив, що енергетики продовжують ремонтні роботи, щоб якнайшвидше відновити електрику в області. Так, близько 100 бригад працюють цілодобово. Без електропостачання залишаються 70% мешканців Київщини.

Голова ОВА також закликав жителів регіону користуватися "Пунктами незламності", де можна зігрітися та зарядити телефони.

Нагадаємо, російські окупанти 23 листопада завдали масованого ракетного удару по Україні, зокрема й по Києву та області. Так, ворожі ракети влучили в об’єкти інфраструктури, в багатоповерхівку у Вишгороді та житловий сектор в смт Чабани.

Вже 24 листопада голова обласної поліції Андрій Нєбитов повідомив, що внаслідок атаки були зруйновані будинки ще у кілької населених пунктах – Забір'ї, Глевасі та Українці.

Вся Київська область опинилася без світла внаслідок атаки.

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