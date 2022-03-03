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Обстріл Костянтинівки армією РФ забрав життя ще одного цивільного

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Обстріл Костянтинівки армією РФ забрав життя ще одного цивільного

t.me/mariupolrada

Від початку російської агресії загинуло 37 мешканців регіону.

Внаслідок російських обстрілів у Костянтинівці Донецької області загинув ще один мирний мешканець.

Про це повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Крім того, троє мешканців міста отримали поранення.

Загалом від початку війни, 24 лютого, в Донецькій області загинуло 37 осіб. А 183 отримали поранення.

Очільник області наголосив, що росіяни безперервно б’ють по житлових кварталах. Добряче дістається Лівобережному району  Маріуполі. Скільки там жертв та поранених, поки що сказати неможливо.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 5840 осіб,
  • літаків – 30, 
  • гелікоптерів – 31, 
  • танків ‒ до 211, 
  • бойових броньованих машин ‒ 862, 
  • артилерійських систем – 85, 
  • засоби ППО - 9,
  • РСЗВ - 40, 
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці, 
  • автомобільної техніки - 355. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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