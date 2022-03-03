Обстріл Костянтинівки армією РФ забрав життя ще одного цивільного

Обстріл Костянтинівки армією РФ забрав життя ще одного цивільного

Від початку російської агресії загинуло 37 мешканців регіону.

Внаслідок російських обстрілів у Костянтинівці Донецької області загинув ще один мирний мешканець.

Про це повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

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Крім того, троє мешканців міста отримали поранення.

Загалом від початку війни, 24 лютого, в Донецькій області загинуло 37 осіб. А 183 отримали поранення.

Очільник області наголосив, що росіяни безперервно б’ють по житлових кварталах. Добряче дістається Лівобережному району Маріуполі. Скільки там жертв та поранених, поки що сказати неможливо.