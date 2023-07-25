Обстріл Костянтинівки касетними боєприпасами: померла 12-річна дівчинка, яку добу рятували медики

У лікарні ввечері, 25 липня, померла 12-річна дівчинка. Вона 24 липня потрапила під російські обстріли Костянтинівки касетними боєприпасами.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він зазначив, що російські терористи 24 липня обстріляли людей, які відпочивали на березі водойми у Костянтинівці, касетними боєприпасами. На місці трагедії загинув 10-річний хлопчик. Згодом у лікарні помер 28-річний чоловік.

"О 19:25 надійшло жахливе повідомлення про те, що дівчинка 2011 року після проведення операцій та необхідних реанімаційних заходів, на жаль, померла. Таким чином уже загинуло три особи, з них дві дитини. На місці обстрілу 10-річний хлопчик та 28-річний чоловік. Шість осіб постраждало, з них 3 дитини", - сказав Кириленко.

Він зазначив, що матір 10-річного хлопчика, який загинув через обстріл, госпіталізували до лікарні у сусідню область, оскільки її стан погіршився.

Нагадаємо, голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляв, що російські терористи касетними боєприпасами вдарили по Костянтинівці.

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