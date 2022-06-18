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Обстріл Кременчука та дозвіл на вакцинацію дітей до 5 років у США: головні новини ночі 18 червня

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Обстріл Кременчука та дозвіл на вакцинацію дітей до 5 років у США: головні новини ночі 18 червня

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 18 червня: 

  • Знову під ворожим ударом опинився Кременчук. Про це заявив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Від 6 до 8 російських ракет влучили по НПЗ та інших об‘єктах інфраструктури. Читати далі –>
  • Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило вакцинацію від коронавірусу COVID-19 дітей віком до п'яти років. Читати далі –>
  • Противник операційній зоні продовжує оборонні дії та контрбатарейну боротьбу. Про це інформує оперативне командування «Південь». Читати далі –>
  • Вороже корабельне угруповання з  підводного човна, 2 ракетних кораблів та 3 ВДК продовжує блокування північно-західної частини Чорного моря. Читати далі –>
  • Силами, зокрема й ракетно-артилерійськими підрозділами, виконано близько 120 вогневих завдань. Також по противнику нанесено 2 авіаційні удари. Читати далі –>

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