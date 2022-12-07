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Обстріл Курахового: Зеленський повідомив про зростання кількості жертв

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Обстріл Курахового: Зеленський повідомив про зростання кількості жертв

Фото: Офіс президента України

Президент назвав цей удар дуже жорстоким і абсолютно прорахованим.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російського удару по Кураховому 7 грудня кількість загиблих зросла до 10, є багато поранених.

Про це глава держави розповів у відеозверненні.

"Сьогодні російська армія нанесла удар по Кураховому – дуже жорстокий і абсолютно прорахований. Саме по мирних людях, по звичайних людях, по ринку, елеватору, заправці, автостанції, по житловому будинку", – сказав Зеленський.

"В переліку загиблих станом на зараз – 10 людей, багато поранених. Мої співчуття рідним і близьким. Вічна пам’ять усім жертвам російського терору", – додав президент.

Нагадаємо, російські війська вдень 7 грудня завдали сильного удару по центру Курахового на Донеччині. Спершу було відомо про шістьох загиблих та п’ятьох поранених цивільних. Наслідки атаки зафіксовані на відео.

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Дата публікації
Перегляди
581
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