Обстріл Лисичанська: окупанти за вказівкою навідника обстріляли фургони з хлібом

Рятувальникам вдалося врятувати п'ять автомобілів з хлібом.
Під час евакуації російські війська обстріляли центр Лисичанська Луганської області. Окупанти цілеспрямовано цілилися у фургони з хлібом.
Про це повідомляє Луганська обласна державна адміністрація.
Зазначається, що ворог обстріляв вісім хлібних фургонів, рятувальникам вдалося врятувати п'ять автомобілів. За словами очільника області, у росіян був навідник із місцевого населення.
"Упевнений, вони стріляли туди обізнано. Був навідник. Зрадник хотів залишити лисичан без хлібу. Ворог застосував потужне озброєння. Втім, рятувальникам вдалося приборкати полум'я, яким зайнялися три хлібні фургони, та убезпечити ще п'ять", - зазначив начальник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Нагадаємо, в другій половині 16 квітня росіяни відкрили вогонь по центру Лисичанська та зірвали евакуацію з міста.
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