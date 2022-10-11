Обстріл Львівської області: стало відомо, якими ракетами Росія атакувала енергетичну інфраструктуру

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що Росія 10-11 жовтня обстріляла Львівщину різними типами ракет.

Про це він сказав 11 жовтня під час брифінгу.

"Попередньо, удар був комбінований. З літаків Росія ракетами Х-101 обстріляла Львівщину, були ракети з Чорного моря, які випустили з кораблів. Можливе використання "Іскандерів". На даний момент йде обстеження пошкоджених об'єктів та обстеження уламків ракет", - сказав Козицький.

Ракетний обстріл Львова та області: що відомо

Російські окупанти 10 та 11 жовтня ракетами атакували енергетичну інфраструктуру Львова та області. Через це 90% Львова залишилась без електрики, проте вже до кінця доби енергетики відновили постачання електрики.

Росія 11 жовтня повторно атакувала підстанції на Львівщині. Через ракетні обстріли росіян було повністю знищено частину підстанцій, які постачають електрику за кордон.

Також у Львівській області був відсутній мобільний зв'язок.

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