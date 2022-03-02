Обстріл Маріуполя: російські окупанти влучили у пологовий будинок

Інформації про постраждалих немає.

У Маріуполі Донецької області вранці 2 березня російська армія влучила у пологовий будинок.

Про це повідомила пресслужба міської ради.

Вранці під обстріл окупантів потрапив Лівий берег міста. Саме там і поцілило у пологовий. Втім, продовжує свою роботу. Інформацію про потерпілих наразі уточнює місцева влада.

"Наші лікарі все одно відважно працюють. Народжуємо, оперуємо, лікуємо! У нас сьогодні народилося вже три немовля! Життя продовжується!", - йдеться у повідомленні.