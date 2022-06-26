Обстріл Миколаєва і блокада Чорного моря: Генштаб розповів про ситуацію на півдні

Обстріл Миколаєва і блокада Чорного моря: Генштаб розповів про ситуацію на півдні

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на півдні України.

На Південнобузькому напрямку російські окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру із ствольної та реактивної артилерії.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 26 червня.

Зокрема, загарбники відкривали вогонь у районах Осокорівки, Трудолюбівки, Добрянки, Ганнівки, Зорі, Благодатного та Луча. Росіяни завдавли ракетних ударів по інфраструктурі Миколаєва.

За підтримки армійської авіації ворог намагався відновити контроль над населеним пунктом Потьомкіне, проте успіху не мав, тому відійшов.

Триває блокада північно-західної частини акваторії Чорного моря.

Раніше в ОК "Південь" повідомили, що російські окупанти відкривають "дружній вогонь" один по одному, щоб втекти з України.

Читайте також: