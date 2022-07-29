Обстріл Миколаєва касетними снарядами: кількість поранених людей зросла до 13

Кількість поранених людей внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва касетними снарядами зросло до 13, щонайменше п'ятеро - загинули.

Про це повідомила голова Миколаївської облради Замазєєва.

"На зараз вже 13 поранених і 5 загиблих. За все будуть відповідати. Звичайні терористи…", - написала вона.

Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що російські окупанти влучили поряд із зупинкою громадського транспорту. 12 людей лежить на землі. Тоді він також інформував, що п'ять людей занинули, ще сім отримали поранення.

Варто зазначити, що сьогодні, 29 липня, під час повітряної тривоги російські окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 156-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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