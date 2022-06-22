Обстріл Миколаєва: на другу добу рятувальники загасили резервуар з олією (фото)

Росіяни вчора обстріляли Миколаїві "демілітаризували" величезний резервуар із соняшниковою олією.
Сьогодні, 22 червня, у Миколаєві рятувальники ліквідували пожежу на одному з підприємств, яка спалахнула внаслідок вчорашнього обстрілу росіян.
Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Окупанти "демілітаризували" резервуар із соняшниковою олією.
"Повідомляємо, що о 19:40 пожежу двох резервуарів з олією локалізовано та о 21:08 ліквідовано на площі 300 кв.м", - йдеться в повідомленні.
Загалом до гасіння залучалось 24 одиниці техніки ДСНС, пожежний потяг станції "Миколаїв" Одеського загону воєнізованої охорони та 83 вогнеборці.
Нагадаємо, що окупанти не можуть загасити пожежу на "вишках Бойка": вогонь дістався свердловини.
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