Обстріл Миколаєва: росіяни поцілили у будинки і цивільні об'єкти

Усі необхідні служби працюють на місцях влучань.
Мер Миколаєва Олександр Сенкевич прокоментував нічні вибухи у місті.
Про це він написав у Телеграм.
За його словами, є влучання у цивільні об’єкти і пошкодження житлових будинків.
"Деталі не даю. Усі необхідні служби працюють на місцях. Вся інформація - зранку", - зазначив мер.
Нагадаємо, що вночі, 17 серпня, під час повітряної тривоги у Миколаєві прогриміли потужні вибухи.
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