Обстріл Миколаєва: росіяни поцілили у будинки і цивільні об'єкти

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич прокоментував нічні вибухи у місті.

Про це він написав у Телеграм.

За його словами, є влучання у цивільні об’єкти і пошкодження житлових будинків.

"Деталі не даю. Усі необхідні служби працюють на місцях. Вся інформація - зранку", - зазначив мер.

Нагадаємо, що вночі, 17 серпня, під час повітряної тривоги у Миколаєві прогриміли потужні вибухи.

Читайте також:

Війна в прямому ефірі: що відбувається просто зараз на Миколаївщині та Донбасі