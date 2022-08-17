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Обстріл Миколаєва: росіяни поцілили у будинки і цивільні об'єкти

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Обстріл Миколаєва: росіяни поцілили у будинки і цивільні об'єкти

Фото: Національна поліція України

Усі необхідні служби працюють на місцях влучань.

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич прокоментував нічні вибухи у місті.

Про це він написав у Телеграм.

За його словами, є влучання у цивільні об’єкти і пошкодження житлових будинків. 

"Деталі не даю. Усі необхідні служби працюють на місцях. Вся інформація - зранку", - зазначив мер.

Нагадаємо, що вночі, 17 серпня, під час повітряної тривоги у Миколаєві прогриміли потужні вибухи.

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