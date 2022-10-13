Обстріл Миколаєва: у лікарні помер 11-річний хлопчик, у будинок якого поцілила ракета

У Миколаєві в четвер, 13 жовтня, помер 11-річний хлопчик. Дитину дістали з-під завалів багатоповерхівки, яку обстріляли російські окупанти.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Хлопчик, якого дістали – помер. Привезли на діаліз до обласної лікарні, і там зупинка серця. Немає слів! Тварини, терористи", - написав Віталій Кім.

Ракетний обстріл Миколаєва

У ніч проти 13 жовтня російська армія випустила по Миколаєву вісім ракет С-300. Одна з них влучила в житловий будинок. На місцях прильотів працювали рятувальники, які шукали під завалами людей. Коли працівники ДСНС знайшли хлопчика під завалами будинку, він ще був живим. Дитину госпіталізували та намагалися врятувати.

Також під завалами рятувальної човникової станції у Миколаєві, зруйнованої внаслідок російського ракетного удару 13 жовтня, знайшли тіло чоловіка.

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