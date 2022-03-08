Обстріл мирних міст у Луганській області армією РФ: розпочато кримінальні провадження

Пошкоджено будинки мирних мешканців.

Луганська обласна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження щодо обстрілу окупантами цивільних об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури області.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Зазначається, що ввечері 6 березня внаслідок обстрілу з невстановленої зброї Попасної та смт Комишувахи ворожими військами пошкоджено газопровід, територію Попаснянського вагонного ДЕПО, залізничного вокзалу та ліцею.

Ушкоджень також зазнали багатоквартирні житлові будинки, штрафмайданчик одного з відділів поліції. Вщент зруйновано будинки через пряме попадання снарядів. Внаслідок обстрілу 75-річний мешканець Попасної отримав осколкове поранення.

Ввечері 5 березня ворожі війська з невстановленої зброї відкрили вогонь у бік міст Гірське та Золоте. Під час обстрілу пошкоило житлові будівлі, господарчі споруди та гаражі, освітні заклади та об’єкти інфраструктури, міст.

У Гірському зазнав шкоди газопровід, у Золотому - високовольтна лінія електромережі, внаслідок чого містяни залишилися без світла.

В Офісі генпрокурора наголошують: такі дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права.

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