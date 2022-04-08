Обстріл мирних жителів під час евакуації на Дніпропетровщині: Генпрокуратура розпочала розслідування

Обстріл мирних жителів під час евакуації на Дніпропетровщині: Генпрокуратура розпочала розслідування

7 квітня 2022 року російські окупанти здійснили прицільний артилерійський обстріл системою залпового вогню «Град» по цивільному населенню, які на човні намагалися покинути окуповану ворогом територію Херсонської області.

Щодо обстрілу мирних жителів під час евакуації на Дніпропетровщині із загибеллю чьотирьох дорослих і дитини, в офісі генерального прокурора повідомили про розслідування.

Так, наразі Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 7 квітня 2022 року російські окупанти здійснили прицільний артилерійський обстріл системою залпового вогню «Град» по цивільному населенню, які на човні намагалися покинути окуповану ворогом територію Херсонської області до села Мар’янка Криворізького району на Дніпропетровщині. Подолавши на човні відстань у 15 кілометрів, цивільні люди були обстріляні у береговій смузі окупантами.

Внаслідок ворожої атаки четверо цивільних, серед яких і одна дитина, загинули. Семеро отримали численні осколкові поранення, серед яких теж діти. Місце перебування ще 2-х людей, які були у човні на момент обстрілу, не встановлено, на місці тривають пошукові заходи.

Такі дії РФ становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права.

Раніше, 10 березня, чотирирічний Сашко, його бабуся та ще шестеро людей намагалися переправитися через річку Дніпро на човні з району Вишгорода, який був заблокований російськими загарбниками. У момент веслування човен перекинувся, Сашина бабуся втопилася, а дитина в рятувальному жилеті впала у воду.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що аби примусити Росію до миру, необхідно закрити всі порти демократичного світу для російських суден. А Кіпр, зокрема, міг би щонайменше заморозити використання росіянами усіх належних їм яхт та інших суден.