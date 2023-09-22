Обстріл Одещини: поліція показала наслідки, а Гуменюк розповіла, які ракети застосували росіяни (фото,відео)

Росіяни вчергове атакували Одеську область, внаслідок чого пошкоджено об’єкт рекреаційної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі.

Про наслідки атаки повідомили у поліції Одеської області.

За попередніми даними, ніхто з цивільного населення не постраждав.

"На місці влучання працюють екстрені служби. Подія кваліфікована за ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України. Поліцейські здійснюють огляд руйнувань, фіксують наслідки ворожої атаки, збирають речові докази злочину РФ та забезпечують охорону місця події", - зазначили у відомстві.

Через обстріл виникла пожежа

Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк утчонила, які ракети застовували росіяни під час обстрілу Одещини.

"Ворог застосував ракету типу "Онікс". Це береговий ракетний комплекс "Бастіон", який розташований у тимчасово окупованому Криму. Час від часу вони використовують саме ці ракети в напрямку рекреаційної зони Одещини. Це їх "улюблений" напрямок, який вони тероризують системно, намагаючись вирахувати способи протидесантного захисту Чорноморського узбережжя. Цього разу влучили в одну з будівель санаторію багатоповерхову. Спалахнула пожежа, її оперативно ліквідували. Інформації про постраждалих не надходило", - сказала вона.

Нагадаємо:

Сигнал про повітряну тривогу на Одещині пролунав 21 вересня о 18:36. Повітряні сили о 18:45 попереджали про ракети в напрямку Затоки. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер просив жителів Білгород-Дністровського району пройти до укриття та залишатись там до відбою.