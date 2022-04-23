Обстріл Одеси російськими окупантами: рятувальники ліквідували пожежу у багатоповерхівці (фото)

В Одесі рятувальники ліквідували пожежу у багатоповерхівці, яка сталася після обстрілу російськими окупантами.
Горів 16-поверховий житловий будинок.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Як стало відомо, пожежа виникла в одній з багатоповерхівок, розташованих у Київському районі міста. Горіли квартири з 4 по 5 поверхи. Пожежу локалізовано на площі у 220 “квадратів”.
“На даний час відомо про загибель 6 осіб, з яких 1 дитина, постраждало 18 осіб. З-під завалів врятовано 2 людей, евакуйовано 86 мешканців. Від ДСНС залучено 96 рятувальників та 18 одиниць техніки. Роботи тривають”, - наголосили в ДСНС України.
Нагадаємо, що у районі Гуляйполя українські військовослужбовці збили три ворожих вертольоти.
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