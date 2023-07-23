Обстріл Одеси: Зеленський розповів, яку ракету Росія запустила по вівтарю Свято-Преображенського собору

Президент України Володимир Зеленський розповів, що Росія запустила по вівтарю Свято-Преображенського собору в Одесі ракету Х-22. Також постраждала будівля консульства Греції.

Про це він сказав під час свого звернення до українців 23 липня.

Зеленський повідомив, що під час обстрілу Одеси загину один чоловік, ще 20 людей отримали поранення. Серед потерпілих 4 дітей - 11 років, 12 років, двоє 17-річних.

"Цієї ночі російська ракета – а це була Х-22, протикорабельна ракета, – влучила у вівтар Свято-Преображенського собору Одеси… Один із найцінніших соборів України. У 1936 році його розграбували та знищили більшовики. Вже у незалежній Україні собор був відновлений. І ось знову терористи намагаються його знищити. Загалом лише цієї ночі в Одесі майже 50 будинків були пошкоджені, з них 25 – памʼятки архітектури. Історичний центр. Світова спадщина, яку взяла під свій захист ЮНЕСКО", - сказав президент.

Зеленський зауважив, що постраждала й будівля консульства Греції.

"Це вже друга консульська установа в Одесі, яку зачепив російський терор. Лише три дні тому через іншу таку атаку була пошкоджена будівля консульства Китаю", - зазначив український лідер.

Ракетний обстріл Одеси

У ніч проти 23 липня російська терористична армія завдала масованого ракетного удару по Одесі. Терористи випустили по місту 19 ракет різних типів. Частину з них вдалось збити.

Через терористичний обстріл центру міста загинула одна людина, 20 осіб отримали поранення. Пошкоджено понад два десятки пам'яток архітектури разом зі Спасо-Преображенським кафедральним собором.

У ЮНЕСКО уже засудили ракетний терор Одеси та знищення історичних пам'яток.

Читайте також: