Обстріл Одеської області було здійснено потужними радянськими ракетами: в ОК "Південь" розповіли деталі

Російські окупанти випустили по Білгород-Дністровському району Одеської області три ракети Х-22, які поцілили у багатоквартирний будинок та дві бази відпочинку та вбили щонайменше 18 людей.

Ракети були запущені літаками стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря. Ворожі літаки стартували з території Росії, після чого через окупований Крим залітали в повітряний простір над Чорним морем, звідки й завдавали ракетних ударів.

Про це повідомило ОК "Південь".

"Вночі ворог вдарив потужними ракетами Х-22 радянського зразка. Лише бойова частина такої ракети важить майже тонну. І таких ракет у ворога багато. І він буде продовжувати бити по мирному населенню, по цивільних об'єктах", – наголосив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Водночас у ДСНС розповіли, що 1 липня близько 01:00 у Білгород-Дністровському районі (курортне селище Сергіївка) внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування триповерхової та чотириповерхової будівель бази відпочинку, внаслідок чого загинуло 2 особи (з них 1 дитина) та постраждала 1 особа. А також сталося часткове руйнування дев'ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв, внаслідок чого загинуло 16 осіб та постраждало 30 осіб (з них 3 дитини). Роботи тривають.

Варто зазначити, що такими ж самими ракетами росіяни обстріляли Кременчук, поціливши у переповнений людьми ТЦ. Там станом на 1 липня відомо вже про 19 загиблих, 62 людини постраждали, з яких 26 осіб госпіталізовано.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 128-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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