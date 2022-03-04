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Обстріл Охтирки армією РФ: місто залишилося без тепла і майже без світла

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Місцева ТЕЦ потерпіла від обстрілів російською авіацією.

В Охтирці Сумської області внаслідок осбстрілу армією РФ зруйновано котли та машинне відділення ТЕЦ. 

Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

ТЕЦ постраждала від обстрілів російською авіацією. Місто залишилося без тепла, повідомив голова регіону.

Крім того, пів міста надалі залишається без електроенергії. Зруйновані опори та обірвані як високовольтні лінії електропередач, так і лінії електропередач "Обленерго".

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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