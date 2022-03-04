Обстріл Охтирки армією РФ: місто залишилося без тепла і майже без світла

Обстріл Охтирки армією РФ: місто залишилося без тепла і майже без світла

Місцева ТЕЦ потерпіла від обстрілів російською авіацією.

В Охтирці Сумської області внаслідок осбстрілу армією РФ зруйновано котли та машинне відділення ТЕЦ.

Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

ТЕЦ постраждала від обстрілів російською авіацією. Місто залишилося без тепла, повідомив голова регіону.

Крім того, пів міста надалі залишається без електроенергії. Зруйновані опори та обірвані як високовольтні лінії електропередач, так і лінії електропередач "Обленерго".